Visite gratis Lilt: oltre 350 prestazioni nel mese di ottobre

Oltre 350 visite di controllo gratuite per la prevenzione del tumore al seno. E' il bilancio del mese di prevenzione della Lilt ‘Nastro Rosa 2018’ che ha interessato le donne under 50 della provincia di Pescara. Le visite sono state effettuate presso l'ambulatorio di via Rubicone a Pescara. ed a Tocco da Casauria, dove la torre cittadina si è illuminata di rosa, esattamente come il Ponte Flaiano a Pescara.

Il presidente della Lilt Pescara ha ricordato che quest'anno è stata scelta una fascia di popolazione femminile dove lo screening della Asl non interviene, ovvero le donne sotto i 50 anni: