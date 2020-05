Il New York Times celebra il Trebbiano del Pescarese indicandolo tra i migliori vini italiani

Come si legge in un articolo pubblicato sull'edizione online del quotidiano statunitense, il critico enologico Eric Asimov ha selezionato due bottiglie di bianco abruzzese su un totale di 10 grandi etichette del Belpaese vendute in America sotto i 25 dollari