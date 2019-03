Vinibuoni d'Italia 2019': all'Alberghiero di Pescara premiate 29 cantine abruzzesi

Si è tenuta all'Alberghiero De Cecco di Pescara ‘Vinibuoni d’Italia 2019’ la kermesse enologica organizzata dalla guida italiana Touring Club, dedicata ai vini autoctoni. Sono 29 le aziende d'eccellenza premiate in Abruzzo, come ha spiegato la dirigente scolastica Di Pietro a margine dell'evento:

Valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico, anche e soprattutto ai fini turistici, è un must per il nostro Istituto: l’Abruzzo è una terra ricca e fertile, creativa e con grandissime potenzialità, una terra che può vantare tradizioni uniche che è dovere nostro, con tutte le altre Istituzioni, far emergere e difendere, ricordando che la tradizione non è ‘culto del passato’, ma è cultura del presente quale fondamenta per edificare il futuro dei nostri studenti che oggi studiano per divenire i professionisti di domani.

La Di Pietro ha sottoliunea l'importanza della valorizzazione della produzione vinicola d'eccellenza, volano per l'enoturismo regionale con aziende che producono vini al 100% di produzione interna.

Le aziende premiate con 16 Corone e che hanno ricevuto il relativo Diploma sono Cataldi Madonna, Ciavolich, Cirelli Francesco, De Angelis Corvi, Fattoria La Valentina, Fattoria Nicodemi, Feuduccio, Fontefico, Lorenzo Filomusi Guelfi, Masciarelli, Nic Tartaglia, Olivastri Tommaso, Torre dei Beati, Valentini, Valle Reale. Le aziende che hanno ricevuto anche la Golden Star sono Barba, Cantina Rapino, Centorame, Contesa Azienda Agricola, Illuminati, Pasetti, Pepe Emidio, Tenuta I Fauri, Tenuta Secolo IX, Tenuta Terraviva, Torre dei Beati. Dopo la premiazione c'è stata la degustazione dei vini premiati.