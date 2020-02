La dea bendata bacia Spoltore: vinti 100milaeuro in una ricevitoria [FOTO]

La dea bendata bacia Spoltore: vinti 100milaeuro in una ricevitoria. Si tratta della tabaccheria Pellizzone di Santa Teresa, dove stamattina alle ore 9.35 un sessantenne del posto si è aggiudicato la somma con una giocata da tre euro al "10 e lotto", grazie a un ‘nove’ su un’estrazione frequente.

Come riporta Spoltore Notizie, il vincitore sarebbe un cliente abituale ma non un giocatore incallito:

«Ogni tanto viene qui per giocare, non grandi cifre, fa le sue puntatine e va via – dice Daniele Di Nicola, figlio della titolare Elisabella Pellizzone – Un giocatore che gioca sempre responsabilmente, senza strafare. Questa è la vincita più alta di sempre della nostra attività, e se non erro la più importante registrata nella nostra frazione».