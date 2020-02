Vinti 5 milioni di euro in Abruzzo con un gratta e vinci, ecco dove

Un cittadino abruzzese ha vinto ben 5 milioni di euro con un gratta e vinci.

In particolare il fortunato giocatore ha acquistato un biglietto "Il Miliardario Maxi" e con questo ha ottenuto una vincita davvero alta.

Come fa sapere Lottomatica il gratta e vinci è stato acquistato a Crognaleto, in provincia di Teramo, nel punto vendita di Dina D'Alonzo in via Nazionale, 52.