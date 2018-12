Villa Sabucchi, piantumato il primo albero del "Giardino dei Giusti"

Il "Giardino dei Giusti" di Villa Sabucchi ha il suo primo albero, piantumato questa mattina durante una piccola cerimonia nell'ambito della manifestazione "Conversazioni a Pescara" che lega quattro scuole superiori della città e la fondazione Gariwo, che promuove la memoria dei giusti attraverso giardini e spazi verdi in tutto il mondo. Il giardino, lo ricordiamo, è dedicato a Gianni Cordova ed a Simone Veil, ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento e prima presidente del Parlamento Europeo.

Le scuole coinvolte sono il Liceo scientifico Galileo Galilei, Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta, Liceo Artistico Musicale-Coreuretico Misticoni-Bellisario, Istituto Tecnico Statale Aterno-Manthonè. Alla piantumazione erano presenti, fra gli altri, il sindaco Marco Alessandrini, il presidente del Consiglio comunale di Pescara Francesco Pagnanelli, Gabriele Nissim, l’ideatore e curatore del festival Conversazioni a Pescara, Oscar Buonamano, ed i dirigenti scolastici dei quattro istituti superiori protagonisti del progetto.

Il secondo incontri di Conversazioni ha avuto un prologo in sala consiliare del Comune a Pescara con la partecipazione proprio di Nissim.

Il sindaco Alessandrini ed il presidente Pagnanelli:

“Un giardino che porta a Pescara una tappa del percorso della Fondazione per dare voce e memoria ai giusti di tutto il mondo. Siamo lieti che la nostra città entri in questo circuito, portando il contributo di un giusto fra i giusti qual è di certo Gianni Cordova. Il primo passo di un giardino in città nasce in un luogo simbolico, Villa Sabucchi, un parco che è anche un esempio di sinergia fra istituzioni e realtà che operano nel sociale come la Laad. Ci prepareremo a fare un secondo passo per marzo con la Giornata Mondiale dei Giusti piantando un altro esemplare alla memoria di un'altra personalità, invitando la città e chi frequenta il parco a riflettere sul valore delle persone e della loro memoria per la costruzione di un futuro migliore”.