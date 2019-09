Villa Sabucchi, una panchina rossa per ricordare Anna Carlini - FOTO

Una cerimonia toccante e commovente per ricordare Anna Carlini, la 33enne pescarese stuprata ed uccisa nel tunnel della stazione a Pescara il 29 agosto 2017. Inaugurata infatti la panchina rossa a lei dedicata e dedicata alla memoria delle donne vittime di violenza. La panchina si trova nel parco di Villa Sabucchi in viale Bovio, ed alla cerimonia erano presenti l'assessore Di Nisio, Isabella e Vincenzo familiari di Anna, l'associazione Laad che gestisce il parco e numerosi cittadini.

Le panchine rosse sono presenti in varie città d'Italia e promosse dagli stati generali delle donne, un'accusa per non dimenticare ma anche una speranza come spiega l'assessore:

Sono qui oggi sia come donna e anche se non ricoprissi un ruolo istituzionale sarei intervenuta come semplice cittadina che sente quasi quotidianamente notizie riguardanti atti di violenza sulle donne. Atti compiuti da individui di ogni categoria sociale, culturale e religioso, in ogni città e paese del mondo. Non dimentichiamo certo l’ultimo accaduto a Francavilla al mare: 11 coltellate ad una giovane donna da parte di un uomo che, ha poi dichiarato, di “amarla”. Sempre più si confonde l’amore con il voler possedere e sempre più si intende affermare non un rapporto paritario ma un semplice “possesso”, quasi che la donna sia un oggetto. Ecco che poi, quando il rapporto si incrina, scatta la violenza.

L'assessore ha garantito il massimo impegno per promuovere e rafforzare iniziative di questo genere.