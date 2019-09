Villa Raspa di Spoltore, nuovi marciapiedi in via Italia: al via i lavori

Maxi intervento sui marciapiedi di via Italia a Villa Raspa di Spoltore. Lo ha annunciato il sindaco Di Lorito, spiegando che gli interventi partiranno lunedì 16 settembre ed andranno avanti almeno per un mese, con il rifacimento di quelli presenti nel lato della chiesa e la realizzazione ex novo nel lato del fiume. Interventi che, inevitabilmente spiega il primo cittadino, provocheranno disagi ai commercianti e residenti e per la viabilità e per questo chiede pazienza:

Il marciapiede che si trova sul lato del fiume percorrendo via Italia verso Pescara sarà interamente rifatto con una nuova pavimentazione dello stesso materiale del marciapiede del lato sinistro. La prima operazione sarà quella di demolire l'intero marciapiede: una volta ripulita l'area si inizierà a riempire il fondo dello scavo con del materiale arido per livellare il terreno. Successivamente si posizioneranno i cordoli atti a contenere il getto della soletta in calcestruzzo: il marciapiede sarà rifinito con una pavimentazione in massello di colore grigio chiaro, della stessa trama del marciapiede sull'altro lato. Il marciapiede già esistente, invece, presenta una pavimentazione in bitume molto rovinato: l'intervento consisterà nel fresare l'attuale pavimento bituminoso sostituirlo con un tappetino nuovo di uguale spessore. In alcuni punti, inoltre, saranno sostituiti i cordoli in cemento.

Saranno inoltre eliminate le barriere architettoniche con il collocamento di incroci ed attraversamenti pedonali tattili per persone non vedenti. La spesa complessiva è di 386 mila euro