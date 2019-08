Vigili del fuoco volontari, aperte le iscrizioni a Pianella: l'obiettivo è aprire un distaccamento a Cerratina

Iscrizioni aperte per diventare vigile del fuoco volontario a Pianella, con l'obiettivo di aprire un distaccamento a Cerratina. Il sindaco di Pianella ha fatto sapere che il bando è stato aperto e scadrà il 10 agosto. La modulistica è scaricabile dal portale dell'ente. Lo scorso 23 luglio si è tenuta una riunione proprio per discutere dell'apertura di un distaccamento che potrà essere realizzata dopo aver costituito un gruppo di volontari. Il bando è aperto anche agli interessati dei comuni limitrofi, con limite d'età dai 18 ai 45 anni ed in buone condizioni di salute.

Il sindaco spiega: