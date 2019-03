Vigili del fuoco volontari: a Popoli l'assemblea degli stati generali d'Abruzzo

Domenica 10 marzo si sono svolti a Popoli, nel teatro comunale, gli stati generali dei vigili del fuoco volontari d'Abruzzo. Presenti fra gli altri Luca Bonello, Presidente dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari ed il comandante provinciale Vincenzo Palano, il Prefetto di Chieti Giacomo Barbato, i vice prefetti vicari delle prefetture abruzzesi, l'assessore regionale con delega al bilancio ed aree interne Guido Liris.

L'obiettivo era quello di avviare una strategia di condivisione per valorizzare i distaccamenti volontari sul territorio, per venire incontro alle esigenze degli operatori e dei cittadini arrivando ad un "Patto per un Abruzzo Sicuro" che ponga al centro i distaccamenti territoriali come punto di eirferimento efficace ed efficiente.