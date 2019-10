Vigili del Fuoco: il distaccamento di Popoli compie 10 anni, cambio della guardia al comando provinciale - FOTO

Il distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco di Popoli compie dieci anni. Per l'occasione, l'evento è stato festeggiato in piazza nella cittadina del Pescarese alla presenza dei vertici locali dei vigili del fuoco, degli uomini in servizio e delle autorità locali e civili.

Intanto, domani lunedì 14 ottobre il comandante provinciale ingegner Vincenzo Palano saluterà la stampa e la cittadinanza per il cambio al vertice del comando di viale Pindaro. Al suo posto, infatti, arriverà l'ingegner Daniele Centi.