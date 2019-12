Vigili del fuoco, capitaneria di porto e genio militare festeggiano a Pescara Santa Barbara - FOTO - VIDEO

In occasione della festa di "Santa Barbara", vigili del fuoco, capitaneria di porto e genio militare si sono ritrovati insieme a Pescara per le celebrazioni della loro comune patrona. La cerimonia si è tenuta nel comando provinciale in viale Pindaro dei vigili del fuoco, dove gli uomini dei rispettivi corpi assieme alle famiglie hanno assistito alla cerimonia iniziata alle 8,30 con il ricordo dei caduti.

Successivamente, il comandante provinciale dei vigili del fuoco ingegnere Daniele Centi ed il suo vice dottor ingegnere Giuseppe De Fabritiis , hanno conferito le benemerenze ed onorificenze al personale vigile del fuoco distintosi in servizio ed in quiescenza. Subito dopo c'è stata la celebrazione della santa messa nella cattedrale di San Cetteo celebrata dall'arcivescovo Valentinetti, alla quale hanno partecipato fra gli altri il prefetto Basilicata, il sindaco Masci e le autorità civili e militari.

Alle 11,30 ritorno nel comando provinciale in viale Pindaro, con il saggio professionale costituito da simulazioni di operazioni di soccorso.