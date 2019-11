Ecco il “Traguardo” di Vemo, è uscito il video girato a Pescara con Mercedesz Henger

Vemo ha mantenuto la promessa: è infatti uscito il video di “Traguardo”, girato da lui a Pescara con Mercedesz Henger (regia di Francesco Maria Conti per la Alfiere productions di Daniele Urciuolo).

L'attrice e modella, figlia di Eva Henger, è l'assoluta protagonista del filmato che è stato realizzato in città nei giorni scorsi e che accompagna il nuovo singolo del giovane cantautore di Benevento, al secolo Massimo Viglione. Il personaggio maschile è invece interpretato da Antonio Iorio.

Nel video, visibile su Youtube, si riconoscono con chiarezza diversi luoghi di Pescara, tra cui piazza Muzii, il ponte del Mare, corso Vittorio Emanuele, la Nave di Cascella e Villa Urania.

Ha spiegato Vemo:

«Ho scritto questa canzone di getto: erano le cinque di mattina di fine settembre e spinto dalle mie emozioni ho raccontato una storia sulle differenze dei ceti sociali che possono condizionare le relazioni. Il “Traguardo” è non piegarsi alla vita, è inseguire i propri sogni, perché non conta da dove vieni, ma chi sei».

E Mercedesez Henger ha aggiunto:

«La storia d’amore complicata, raccontata nel videoclip di Vemo, rispecchia quello che sta succedendo in questo momento nella mia vita privata per i problemi che sto avendo con mia madre, perché non approva la mia storia con Lucas [Peracchi]».