VIDEO | Piove in casa dal 2012, l'assurda storia di un inquilino delle case popolari di Fontanelle

Da quasi sette anni nella sua abitazione ci sono gravi infiltrazioni d'acqua con allagamenti ad ogni pioggia, e nonostante una sentenza del tribunale a suo favore non sono ancora stati eseguiti i lavori di riparazione. A raccontarci la sua vicenda è il signor Antimo Nick Di Meola, residente al civico 26 di via Caduti per Servizio, in un alloggio popolare al sesto piano.

In un video girato ieri sera, ci ha mostrato le immagini in cui si vede piovere all'interno dell'appartamento. Un problema che ha avuto inizio il 2 dicembre 2012 quando a causa di un danno al tetto iniziarono le infiltrazioni. L'uomo, dopo mesi ed anni di solleciti al Comune mai ascoltati, ha deciso di rivolgersi al tribunale di Pescara, che nell'ottobre 2018 con una sentenza ha intimato al la riparazione del tetto ed il risarcimento danni a suo favore. Nonostante questo, a distanza di un anno non sono stati eseguiti i lavori e la situazione è ulteriormente peggiorata nelle ultime settimane. Ora, fa sapere il signor Di Meola, è stata intentata una seconda causa per inadempienza.

Secondo l'inquilino, non sono stati nemmeno posizionati dei teli provvisori di protezione come da lui richiesto almeno per tamponare l'emergenza.