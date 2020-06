Rivede il padrone dopo 4 mesi, l'emozionante incontro di un pastore tedesco (salvato da un cassonetto) con un militare di Pescara

Il loro legame è diventato indissolubile quando Vincenzo, un militare dell'Esercito Italiano di Pescara, ha salvato Mia, un esemplare femmina di pastore tedesco che oggi ha 7 anni, dopo averla trovata abbandonata in un cassonetto per i rifiuti chiusa in una busta quando aveva solo 2 mesi di vita.

Ma a causa delle'emergenza Covid-19 (Coronavirus) sono stati costretti a stare lontano per ben 4 mesi, dallo scorso febbraio.

Adesso hanno potuto finalmente rivedersi e la gioia, sia di Vincenzo e soprattutto di Mia nel ritrovare il suo amato padrone è stata irrefrenabile e immortalata in un emozionante video.

«Decisi di occuparmene, di accudirla e curarla proprio durante il mio percorso di studi all’università lontano da casa mia», racconta Vincenzo, «Dopo ben 4 anni, partii per arruolarmi nell’esercito. Da lì, che fra me e lei, esistono questi ritorni fatti di gioia e felicità. Forse mai come questa volta, perché mai ci ha divisi un periodo così tanto lungo. Mancavo da febbraio, periodo pre covid, perché già impiegati nell’operazione strade sicure su in Lombardia/Piemonte. Per rimanerci ben lunghi 4 mesi, tra servizio e nel rispetto delle regole. Ieri finalmente però ci siamo congiunti».