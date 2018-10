VIDEO | In Calabria nasce il primo parco dedicato ad Alessandro Neri

Un parco nato a Marina di San Lorenzo, in Calabria, dedicato ad Alessandro Neri e dove il giovane riposa. Si chiama #iParchidiAle il progetto avviato da Laura Lamaletto, madre del ragazzo ucciso a Pescara nel marzo scorso. Su Facebook è stata lanciata anche una raccolta fondi (https://www.facebook.com/donate/333372267399657/) per riuscire a realizzare altri piccoli parchi dedicati al figlio anche in altre città e paesi. La donna nei giorni scorsi è tornata in Calabria ed ha girato un breve video in cui si vede il parco sorto sul belvedere della località calabrese.

La Lalametto spiega su Facebook:

"#iParchidiAle è il progetto che ricompone, ristruttura l’insieme di strutture ricreative all'aperto disponibile a tutti, nel rispetto dei principi e dei valori cristiani e non, che sostengono ed accompagnano la crescita dei bambini e adolescenti, l’incontro e lo scambio tra le famiglie al fine di rinsaldare i legami nella comunità. Il primo parco sarà in Calabria nel piccolo e accogliente paese dove Ale riposa."