VIDEO | Nuova pavimentazione in via Trieste, il vicesindaco spiega i lavori

L'assessore e vicesindaco Blasioli ha compiuto questa mattina un sopralluogo in via Trieste, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione. Il cantiere rientra nell'elenco di interventi su diverse strade cittadine, fra cui la realizzazione della nuova strada di collegamento in via Calderone a Pescara Colli.

Blasioli ha anche illustrato le caratteristiche del porfido utilizzato, resistente al passaggio delle auto in quanto la strada rimarrà aperta al traffico anche se con zona a velocità 30 km/h.