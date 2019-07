VIDEO | Nasce a Pescara il servizio "Faccio la fila per te"

Si tratta di un innovativo servizio creato per commissioni, consegna e ritiro documenti, pagamenti, trasporto animali e servizi Internet di ogni genere.

Si chiama "Faccio la fila per te" ed è attivo da due mesi e sta già ricevendo moltissime richieste soprattutto da anziani impossibilitati a spostarsi.

Talvolta recarsi in uffici postali, dal medico curante o semplicemente in un supermercato diventa un problema. E allora, come spiega l'ideatore Fabio Cappuccini: «Se non hai tempo, se non guidi, se non puoi o se semplicemente non hai voglia, ci pensiamo noi! Faremo la fila per te».