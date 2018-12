VIDEO | Jennifer Sterlecchini, pubblicata su Youtube la canzone "Jenny"

Una canzone dedicata a Jennifer Sterlecchini, scritta e cantata dall'artista pescarese Dario Barbarossa e pubblicata su Youtube a due anni dall'omicidio della 26enne, uccisa il 2 dicembre 2016 dall'ex fidanzato Davide Troilo. Il brano era stato cantato in occasione della cerimonia e della fiaccolata avvenuta a Pescara ad un anno dal terribile delitto di via Acquatorbida.

La canzone, intitolata "Jenny", è dedicata a tutte le vittime di femminicidio come spiega lo stesso autore che annuncia la volontà di voler creare assieme alla madre di Jennifer, un'associazione per aiutare le donne vittime di violenza. La madre ed il fratello della 26enne recentemente erano stati ospiti della trasmissione di Rai Uno "Domenica In".