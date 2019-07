VIDEO | Istituto Manthonè, studentessa diversamente abile si diploma con l'aiuto di un cane guida

Si è diplomata grazie ad una prova pratica ad hoc, concordata con la dirigente scolastica ed i suoi professori, all'Istituto Manthonè di Pescara. Protagonista di questa bella storia è Francesca Di Meo, atleta di Rally-Obedience del centro cinofilo PerFido ASD di Manoppello Scalo, che ha ottenuto la maturità in "Tecnico dello sport" eseguendo una prova speciale assieme ad uno dei cani del Centro cinofilo PerFido ASD.

Francesca è diversamente abile e per muoversi necessita di un deambulatore, come spiega la presidente e tecnico del centro cinofilo Pierangela Buccoliero. Impossibilitata a superare la prova teorica tradizionale dell'esame di Stato, assieme ai docenti ed alla dirigente scolastica Antonella Sanvitale, ha concordato una prova pratica speciale, presentando un percorso di Rally-Obedience assieme ad uno dei cani guida, Lillo, che vengono utilizzati nel centro dove si allenano persone di qualsiasi età. Dopo un duro lavoro e tanto impegno gli sforzi sono stati ripagati e la ragazza ha superato brillantemente la prova.

Un ringraziamento speciale al C.S.E.N. Abruzzo per avermi dato la possibilità di arrivare a questo, ringrazio la scuola nel nome del dirigente scolastico, Antonella Sanvitale, per aver permesso che lo sport integrato entrasse nella scuola da lei diretta ed i professori Iannaccone Mario e Ferrati Fabrizio per aver creduto nella forza della relazione uomo-cane