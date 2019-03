VIDEO | Una delle gemelle pescaresi de "Il Collegio" finisce su Striscia la Notizia

Si continua a parlare delle gemelle di Città Sant'Angelo protagonista del programma tv di Rai 2 "Il Collegio". Una delle due ragazze, infatti, è finita nella rubrica di "Striscia la Notizia" " I nuovi mostri".

La giovane Marilù Fazzini, infatti, è stata pizzicata in una reazione alquanto inadeguata per i rigidi standard del collegio, subito dopo un'interrogazione. La studentessa, infatti, dopo aver ricevuto un voto molto negativo dal suo professore durante un'interrogazione, ha pronunciato diverse parolacce e per questo si è "guadagnata" il secondo posto in classifica nella seguitissima rubrica del trash televisivo di Striscia la Notizia.

Il video de "I nuovi mostri" (minuto 6.40): https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/striscialanotizia/i-nuovi-mostri-con-il-collegio-e-tina_F309211901142C14