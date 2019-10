VIDEO | Gioco d'azzardo, anche Pescara nella puntata di "Presa Diretta" sui Raitre

Anche Pescara è stata protagonista della puntata andata in onda ieri 30 settembre di "Presa Diretta", la trasmissione di Rai Tre condotta dal giornalista Iacona e che ha trattato questa volta il tema del gioco d'azzardo. Il fenomeno delle slot, dei casinò online e del gratta e vinci è stato analizzato da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda l'aspetto economico e del business per lo Stato e per i proprietari delle sale slot e scommesse, e sia dal punto di vista sociale per il problema delle ludopatie, patologie spesso sottovalutate ma che possono causare problemi anche molto gravi esattamente come le dipendenze da stupefacenti ed alcol.

Su Pescara, in particolare, si è focalizzata l'attenzione per la concentrazione di sale slot in città, alla luce delle norme vigenti che imporrebbero distanze "di sicurezza" da siti sensibili come scuole ed edifici pubblici, bancomat e compro oro, e che invece in città proliferano ad ogni angolo ed in tutte le zone. Inoltre, come raccontato da un ex giocatore compulsivo, in città esistono vere e proprie catene di sale slot, locali dove si possono trascorrere ore e giornate intere fino a perdere migliaia di euro al giorno. Ed a Pescara, ha aggiunto il consulente sulle dipendenze Ferrigno, nel centro di assistenza per le ludopatie sono passate 768 persone in otto anni.

La puntata integrale di Presa Diretta (Pescara dal minuto 5): https://www.raiplay.it/video/2019/09/Presa-Diretta---Vizio-di-Stato-3cd397c4-46de-4bfd-ad44-c1ec09d6a19f.html