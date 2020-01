VIDEO - Falso benefattore offre una casa ad una coppia di anziani indigenti, "Pomeriggio Cinque" sulle sue tracce a Pescara

Ha interessato anche Pescara e Montesilvano la puntata di oggi 27 gennaio di "Pomeriggio Cinque", il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. In particolare, si è tornati sulla vicenda di una coppia di anziani di Ostia, indigenti e costrette a vivere in un garage in quanto senza una casa e senza soldi per poter pagare un affitto.

Nella giornata di venerdì un presunto benefattore aveva contattato la redazione sostenendo di poter cedere una villa ad Ostia alla coppia, lasciando anche alcuni recapiti e un orario per un incontro proprio davanti alla villa. Qui, però, l'uomo non si presentato contattando la redazione e scusandosi per aver avuto un problema, e rimandando il tutto ad oggi lunedì 27 gennaio. Il presunto benefattore aveva contattato la redazione con un altro numero, che risultava intestato ad un'azienda di elettronica e prodotti elettrici con sede legale in Corso Umberto I a Pescara e sede operativa in via Vestina a Montesilvano.

Una troupe del programma si è recata quindi qui in città e a Montesilvano per effettuare delle verifiche, scoprendo che la ditta è in realtà inesistente. In diretta la D'Urso ha poi atteso l'orario del presunto appuntamento preso nuovamente davanti alla villa, dove però non si era presentato nessuno e l'abitazione risultava abbandonata da tempo, addirittura senza vetri.

