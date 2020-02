VIDEO - Il messaggio di ringraziamento di Enrico Remigio al programma "Chi vuol essere milionario?"

Ha voluto dedicare un video - messaggio, trasmesso ieri sera 12 febbraio durante la puntata della trasmissione "Chi vuol essere milionario?", a Gerry Scotti ed al pubblico che lo hanno sostenuto nella gloriosa scalata fino alla vittoria di un milione di euro.

Enrico Remigio, giovane manager di Scafa che vive a Singapore, è stato protagonista nuovamente nel programma Mediaset dove, ad inizio puntata, è stato trasmesso il suo video in cui racconta le emozioni provate il 29 gennaio, la gioia per la vincita ottenuta ringraziando tutta la produzione e tutti coloro che, sia in studio, sia attraverso messaggi e telefonate, lo hanno prima sostenuto e poi si sono congratulati con lui per la vincita che gli ha cambiato la vita.

Il conduttore ha accolto con gioia ed affetto la video - dedica, mentre poco prima della diffusione del video, erano stati mandati alcuni spezzoni che mostravano la scalata vincente di Enrico.

Il video della puntata di ieri 12 febbraio, con il video di Enrico Remigio circa dal minuti 4:00 : https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/chivuolesseremilionario/terza-puntata_F310236401000301