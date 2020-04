VIDEO | È una Pescara spettrale a Pasqua quella mostrata dall'alto dai droni [FOTO]

Pescara vista dall'alto in questa Pasqua 2020 è davvero irriconoscibile e spettrale.

Strade vuote e desolazione come non si erano mai viste nel capoluogo adriatico.

La maggioranza dei cittadini ha deciso di rispettare le restrizioni imposte da decreti e ordinanze.

Per questa ragione, a tanti, sono apparse eccessive lee misure messe in atto con centinaia di uomini delle forze dell'ordine, anche con l'uso massiccio degli elicotteri.

Utilizzati anche i droni dell'associazione sportiva dilettantistica culturale Netf riconosciuta dal Coni, che promuove l’attività sportiva e culturale tra gli associati e opera anche in ambito internazionale, favorisce l’integrazione dei popoli al fine di facilitare la loro partecipazione attiva alla vita quotidiana e sportiva, facendo emergere tutti quei valori sani per la loro migliore integrazione con il territorio. Proprio i piloti e gli istruttori della Netf (certificati Enac, ente nazionale per l'aviazione civile) hanno usato i droni per controllare la città e girare questi video che mostrano la città desolamente vuota.

La sede dell’Asd Culturale Netf è situata a San Giovanni Teatino, in via Pietro Nenni 36. Il presidente dell’Associazione è Gianni Gregoris che nell’ottobre scorso ha ricoperto anche l’incarico di presidente della delegazione Italiana alla Cultura e lo Sport nel viaggio istituzionale di un mese in Cina visitando le migliori scuole pubbliche e università. I piloti sono Gianni Gregoris, Gilberto Gregoris, Lorenzo Gregoris.

Le operazione fatte con i droni riguardano il controllo degli assembramenti di persone su tutto il lungomare Pescarese e la strada parco in ottemperanza delle norme Covid-19 nazionali, regionali e sindacali. Le operazione sono state svolte in sinergia e e con il coordinamento della polizia municipale di Pescara con l’autorizzazione e l’approvazione del prefetto e del sindaco Carlo Masci.