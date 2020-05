VIDEO | Diversi pescaresi indisciplinati nei parchi, Santilli e Santurbano (Guardia Nazionale): "Rispettare le regole"

In questa cosiddetta fase 2 dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus), anche grazie alle belle giornate e al clima già quasi estivo, in tanti hanno approfittato della riapertura di parchi e aree verdi di Pescara.

Però non tutti i pescaresi pare abbiano compreso come ci siano ancora importanti prescrizioni da rispettare per poter fruire in sicurezza queste aree.

Come racconta Valeriano Santurbano, presidente della Guardia Nazionale Ambientale, associazione che si sta occupando del controllo tra gli altri della Riserva Dannunziana e del parco Di Cocco, diversi cittadini rispondono in malo modo, arrivando a insultare, quando qualcuno gli fa notare come alcune azioni siano ancora vietate.

A supporto di Santurbano interviene anche il vice sindaco e assessore ai Parchi, Gianni Santilli, che invita i cittadini al rispetto delle regole e di chi è preposto a farle osservare.