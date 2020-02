- VIDEO - Autobus dell'Arpa Abruzzo in giro a Cuba? Boom di condivisioni sui social

Un autobus dell'ex Arpa Abruzzo, una delle società pubbliche di trasporto abruzzese prima della nascita di Tua, in giro per Cuba. Due abruzzesi hanno girato un video dove si vede il mezzo perfettamente funzionante e circolante fra le strade dell'isola caraibica, che è stato pubblicato dalla pagina Facebook "Si scrive Abruzzo, si legge:". Subito il video ha ottenuto centinaia di condivisioni e migliaia di like, fra lo stupore degli utenti.

Nel 2014 l'autobus ed altri tre mezzi immatricolati fra il 1982 e il 1983 vennero donato al Governo cubano per trasportare studenti di accademie e facoltà, tramite l'associazione Social Cuba e un sindacato di Teramo.

Ma quello di Cuba non è il solo caso: nel 2016 altre due vetture furono donate dal Lion's Club di Teramo ad un'associazione che li portò in Marocco, come spiega nel post Francesco Omnibus:

Tre considerazioni mi vengono in mente, guardando questo video: 1) il bus porta 55 persone ed inquina sicuramente meno di 55 utilitarie Euro 6 messe insieme, quindi basta con la storia del "eh ma è vecchio"

2) siamo davvero forti e gentili

3) un matrimonio dura una vita, ma un autobus Fiat è per sempre”