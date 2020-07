"Pescara meglio delle Maldive", l'ex senatore Razzi invita i turisti a venire nella nostra città [FOTO]

«Come vedete amici sono qui a Pescara che non è come le Maldive, ma qui è meglio delle Maldive».

A dirlo, in un video postato sui social è l'ex senatore Antonio Razzi, che da qualche tempo si è lanciato nel settore degli influencer con video di vario genere condivisi frequentemente.

Razzi promuove il mare della nostra città e invita tutti i turisti a passare le vacanze nel capoluogo adriatico: «Le vere Maldive sono qui a Pescara, potrete trovare un bellissimo mare e un’ottima accoglienza tipica abruzzese», scrive nella condivisione del video l'ex senatore.