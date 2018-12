VIDEO | Il sindaco Alessandrini presenta il murales di via Valle Roveto

Terminano oggi i lavori di realizzazione del nuovo murales a Pescara, in via Valle Roveto di fianco al Ponte Flaiano. Il sindaco Alessandrini si è recato sul posto per un sopralluogo e per vedere in anteprima l'opera realizzata dallo streetartist portoghese Pantonio, assieme al Colletivo Pepe e promossa dal Comune e dalla RFI.

L'opera si aggiunge alle altre già realizzate in città a Fontanelle da Millo e sulla facciata della scuola primaria di Borgo Marino sempre da Millo. Il sindaco ha ringraziato l'artista portoghese ed ha spiegato il senso di queste opere con un video