Viale Regina Margherita, abbattuto il pino storico: insorgono gli ambientalisti

Insorgono le associazioni ambientaliste ed il movimento “Salviamo i pini di Pescara” dopo il taglio dello storico Pino D'Aleppo di viale Regina Margherita, avvenuto il 14 marzo scorso.

Gli ambientalisti chiedono spiegazioni al Comune, ripercorrendo la storia e le vicende legate a quella pianta, attaccando l'amministrazione comunale per non aver avviato un serio percorso di dialogo e condivisione con le associazioni, ma procedendo a tagli indiscriminati:

"Perchè non sono pubblicati sul sito del Comune gli appalti, i lavori che riguardano il patrimonio arboreo che è della collettività e la cui gestione viene pagata dalla stessa collettività con le tasse? Perchè non sono pubblicati sul sito del Comune i costi, le analisi tecniche, le determine che interessano gli alberi, gli arbusti e le aiuole cittadine, che sono da tempo abbandonati?

Nel 2016, era stato scambiato, dal tecnico incaricato dal Comune, per un pino marittimo (Pinus pinaster) che però in Abruzzo non c’è (è presente sulle Alpi), e in ogni caso ha un portamento dritto e colonnare. Tutto l’opposto del nostro pino d’Aleppo, dal fusto “tortuoso” e dalle “chiome a bandiera”. Questo portamento particolare rappresenta un adattamento climatico al vento, alle bufere marine e agli ambienti salmastri. L’irregolarità dell’albero è indice di maggiore stabilità essendo il risultato di una selezione genetica operata dall’ambiente fin da tempi remoti, come in parte è anche documentato nelle pitture del Museo Cascella di Pescara