Viale Kennedy: tagliato un altro pino d'Aleppo, insorgono gli ambientalisti

Protestano gli ambientalisti di Pescara per il taglio, avvenuto il 10 ottobre scorso in viale Kennedy, di un esemplare di pino d'Aleppo. Secondo i comitati cittadini, infatti, l'albero era sano come dimostrano alcune caratteristiche del tronco rimasto in strada, e dunque chiedono spiegazioni all'amministrazione comunale.

"La sollevazione cittadina che ci fu nel 2016 a difesa di questa specie non è stata sufficiente a far capire ai tecnici e agli amministratori quanto a cuore i pescaresi hanno quest’albero. Si perpetuano silenziosamente azioni di abbattimento dei pochi esemplari rimasti, quasi monumentali, come quella di un bellissimo albero lasciato a piangere, con l’aspetto di un inutile moncone nel giorno della festa patronale. Albero sano, imponente, che era stato salvato grazie al movimento “salviamo gli alberi” ma ora in sordina ucciso per sempre.

Viene da chiedersi perché in una fase di emergenza ambientale di livello planetario i governatori di questa città si accaniscano senza un motivo contingente contro una specie arborea che è e sarà sempre il nostro vanto."

Secondo gli ambientalisti, occorre un cambio di mentalità da parte del Comune nei confronti del patrimonio verde cittadino, eliminando le logiche puramente economiche o legate a "psicosi" degli alberi caduti, dopo l'episodio avvenuto a fine estate quando un grosso pino domestico cadde sopra Palazzo di Città.