Riaperto al transito dei tir il viadotto Cerrano dell'autostrada A14

Il viadotto Cerrano dell'autostrada A14 è stato riaperto ufficialmente al transito dei tir dalle ore 19 di ieri, giovedì 30 gennaio.

La circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia il tratto è già presidiato dal personale della polizia stradale, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

La Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia ultimerà nei prossimi giorni l'installazione della segnaletica relativa al divieto di transito delle merci pericolose. Soddisfatta la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane:

"L'accoglimento, seppur parziale, dell'istanza di dissequestro del viadotto Cerrano della A14 è un'ottima notizia. Il tratto autostradale sarà riaperto ai mezzi pesanti a eccezione dei trasporti eccezionali che comunque già non passano sui nostri territori e dei trasporti di merci pericolose. È un importante risultato perché da più di due mesi quel tratto autostradale attanagliava il nostro Abruzzo con problemi, creando caos sulla Statale 16. Mi sono impegnata in questi mesi, con interrogazioni, interventi in aula, incontri con amministratori e cittadini. Ormai eravamo allo stremo della resistenza. Ringrazio tutti gli operatori del settore che hanno saputo affrontare pur con tante difficoltà ed intralci la situazione di disagio e la ministra delle Infrastrutture De Micheli".