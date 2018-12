Viabilità: lavori e cambi di senso lungo alcune strade di Pescara

Due ordinanza di modifiche alla viabilità ed una per l'apertura di un cantiere. L'amministrazione comunale ha deliberato alcune modifiche in via Monte Camicia e in via Arnaldo da Brescia, mentre in via Lago Negro partirà un cantiere che imporrà dei divieti di sosta, fermata e transito.

L'assessore e vicesindaco Blasioli ha spiegato che in via Monte Camicia è stato istituito il senso unico nord - sud fino a via le Mainarde, dopo la richiesta dei residenti della Polizia Municipale a seguito dell'apertura del Conad, che ha determinato un maggiore traffico veicolare proprio su via Monte Camicia.

"Abbiamo quindi deciso di cambiare la viabilità mantenendo invece la sosta sui due lati della carreggiata, in modo da ripristinare anche una viabilità rispettosa del codice della strada. Nello stesso intervento istalleremo anche un dosso per moderare la velocità delle auto su via le Mainarde."

In via Arnaldo da Brescia invece a seguito dell'allargamento della carreggiata stradale, il comune realizzerà degli stalli di sosta lato stazione di Portanuova, con sosta libera che potrebbe diventare a disco orario in futuro, soprattuto con la prossima fermata degli autobus per Roma.

Blasioli conclude poi con l'ordinanza su via Lago Negro:

Ordinanza invece di divieto di sosta e fermata e di transito su via Lago Negro da domani e fino al 14 dicembre nel tratto di una cinquantina di metri da via Fontecchio verso sud e poi dal 17 dicembre fino al 21 dicembre su via Lago Negro da via Fontecchio verso nord per circa 30 metri, per l’esecuzione di lavori attesissimi in zona che dovrebbero risolvere il problema annoso degli allagamenti. Dalla data del 6 dicembre si procederà ai lavori di realizzazione di linea acque bianche, sul tratto stradale di via Lago Negro angolo via Fontecchio in zona Colle San Donato, per la risoluzione di problemi relativi ad allagamenti in quel tratto, problema che persiste da oltre un decennio