Viabilità: scattano due sensi unici per lavori in via Aterno e via Colle Renazzo

Nuovi sensi unici per due cantieri stradali in città. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che in via Colle Renazzo ed in via Aterno scatteranno modifiche alla viabilità a causa di una serie di lavori. In via Colle Renazzo, ci sarà il senso unico alternato nel tratto compreso fra l'incrocio con Strada San Donato e il sottopasso della Statale Adriatica dal 1 al 31 ottobre.Il cantiere sarà aperto per la posa di un cavo dell'elettrodotto.

In via Aterno, invece, senso unico direzione mare- monti nel tratto fra via Stradonetto e via San Luigi Orione, dal 19 settembre fino al 6 aprile. Qui non sarà presente il semaforo mobile.