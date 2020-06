Via Venezia, stop a sosta e fermata per lavori: date ed orari

A causa di una serie di lavori di adeguamento del fondo stradale, il primo tratto di via Venezia fra via Nicola Fabrizi e l'incrocio con via Bologna, sarà interdetto alla sosta e fermata. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale. Il provvedimento scatterà dalle 7 alle 20 il 9 e 10 giugno.

Il divieto di sosta con rimozione forzata per restringimento della carreggiata sarà valido dall'incrocio con via Fabrizi ed il civico n. 56 della stessa Via Venezia. Saranno garantiti, dalla ditta che eseguirà i lavori, corridoi pedonale e riaperture progressive della strada con l'avanzamento del cantiere.