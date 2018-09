Via Trieste: palazzo storico a rischio demolizione?

Un palazzo storico, elegante e di pregio nel centro di Pescara che rischia di essere demolito per far posto ad un fabbricato di nuova costruzione. L'allarme è stato lanciato dall'associazione Italia Nostra che attacca duramente l'amministrazione comunale. Secondo l'associazione infatti il Comune avrebbe dato parere favorevole non solo ad una riclassificazione dell'edificio come chiesto dalla ditta D'Andrea Eight, ma addirittura anche alla possibile distruzione del palazzo stesso.

Italia Nostra da anni si batte per tutelare il patrimonio architettonico della città, ed auspica un repentino dietrofront da parte del Comune: