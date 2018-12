Via Tirino, sopralluogo del vicesindaco nel cantiere antiallagamenti [ VIDEO ]

Il vicesindaco ed assessore Blasioli ha compiuto un sopralluogo questa mattina in via Tirino, dove è alle battute finali il cantiere antiallagamenti. Blasioli ha ricordato che l'amministrazione comunale ha investito 600.000 euro per realizzare Condotte nuove, pompe di sollevamento, grate raccoglitrici in tutta la zona ed ora sono in corso le operazioni di fresature e rifacimento dell'asfalto.

Con questi lavori, aggiunge il vicesindaco, verrà risolto il problema degli allagamenti in caso di temporali e piogge insistenti, che da anni causa danni e disagi ai residenti e commercianti della zona.