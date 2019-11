Via Rigopiano, al via i lavori di sistemazione delle abitazioni popolari

Fra poco più di un mese potrebbero partire gli interventi di sistemazione delle abitazioni popolari di via Rigopiano. L’Ater di Pescara, infatti, ha approvato la proposta di aggiudicazione per i lavori nel complesso di fabbricati del rione Rigopiano, ex Ises, meglio conosciute come ex Unrra Case.

Lo annuncia il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli.

I lavori, del valore di 288.543 euro, sono stati affidati alla Cogema srl di Chieti e prevedono, fra l’altro: