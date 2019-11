Via Regina Margherita chiusa per lavori di sfalcio degli alberi [FOTO]

Via Regina Margherita chiusa per lavori di sfalcio degli alberi.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre, la strada è stata interdetta al traffico per consentire agli operai del Comune di Pescara di effettuare alcuni interventi di potatura alle piante, con i rami che sono stati sfoltiti.

Per la precisione, il tratto interessato è quello che va in direzione nord, verso piazza San Francesco, a non molta distanza dalla chiesa di Sant'Antonio.