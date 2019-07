Strada chiusa e divieti per due giorni in via Regina Margherita, il tratto interessato

Via Regina Margherita a Pescara chiude al traffico per due giorni per consentire l'esecuzione di lavori sul manto stradale.

Un'apposita ordinanza del Comune prevede l'istituzione del divieto di transito, di sosta e fermata sia oggi, mercoledì 17, che domani giovedì 18 luglio nel tratto compreso tra via De Amicis e corso Umberto I.

Il provvedimento vale, in entrambe le giornate, dalle ore 7 alle 22 e comunque fino al termine dei lavori.

La chiusura della strada si è resa necessaria per consentire a Open Fiber di «provvedere a ripristinare diversi tratti stradali i quali erano stati oggetto di scavo per la posa in opera della fibra ottica pertanto, attraverso le lavorazioni della società Site Spa, deve eseguire opere connesse alla scarifica e alla successiva stesura del tappetino di usura sul tratto di via Regina Margherita compreso tra l'incrocio con via De Amicis e l'intersezione con corso Umberto I».