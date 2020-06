Arriva la luce in via Pescarina a Spoltore: aggiudicati i lavori per l'installazione di 44 nuovi impianti

L'ammnistrazione comunale di Spoltore ha annunciato l'aggiudicazione dei lavori per i nuovi impianti di illuminazione in via Pescarina, la strada che collega la statale 602 a Spoltore e dove da anni i residenti chiedono il potenziamento degli impianti, considerando che in alcuni tratti l'illuminazione è completamente assente.

Si tratta di 44 nuovi punti luce del costo unitario di 1411 euro con il quadro esistente che ne alimenterà 16, mentre il quadro all'incrocio con Santa Lucia illuminerà i restanti 28. Il sindaco ha spiegato:

"Andiamo per questo a intervenire sulla base di uno studio che l'amministrazione ha effettuato per individuare le priorità, anche considerando i volumi di traffico e la presenza di situazioni a rischio".

La spesa complessiva è di 130 mila euro con ribasso d'asta del 33%. Saranno installate luci a led, con potenza ed ottica adeguate alla tipologia di strada dove il volume di traffico è consistente.