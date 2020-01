Via Pepe chiusa al traffico per il rifacimento dell'asfalto

Via Pepe a Pescara chiude per 2 giorni per i lavori di rifacimento dell'asfalto.

Il tratto nel quale sarà vietato il traffico è quello compreso tra via D'Avalos e il lungomare.

Oltre alla posa del manto stradale verrà anche realizzata la segnaletica orizzontale.

Per consentire il regolare svolgimento dell'intervento, come fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia, sarà vietato il transito veicolare domani, martedì 14, e mercoledì 15 gennaio.

Questo quanto dice Albore Mascia:

"La posa dell'asfalto, prevista per martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, ci obbliga a chiudere completamente la strada: la ditta Rocar sta provvedendo all'apposizione della necessaria segnaletica: durante le due giornate di lavori le auto non potranno né transitare né sostare un quel tratto di strada, nelle due direzioni di marcia. Un ulteriore sacrificio che però poi consentirà a tutti i cittadini di fruire di una strada più sicura, anche per la presenza della pista ciclabile, e meglio percorribile".