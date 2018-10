Via Nenni, parco abbandonato e nel degrado

Degrado con cumuli di 30 centrimetri di foglie secche mai raccolte, cestini e panchine divelte, giochi per bambini ridotti e un albero caduto mai rimosso. Sono queste le condizioni di degrado in cui versa il parco di via Nenni a Pescara, di fianco alla palazzina popolare di proprietà del comune, palazzina che ospita numerosi disabili che di fatto da tempo non possono usufruire dell'area verde.

La denuncia arriva dal consigliere e capogruppo al comune della Lega D'Incecco che ha chiesto una convocazione ad hoc della commissione Lavori Pubblici per mostrare lo stato di degrado ed avviare i lavori di pulizia e riqualificazione.

È facile pensare che all’interno del Parco, specie di notte, qualcuno, scavalcata la recinzione, penetri per mettere a segno atti vandalici, ma è anche vero che nel Parco ci sono le telecamere, e allora ci chiediamo se siano o meno in funzione. Se sono operative, ci chiediamo perché nessuno si sia preoccupato di scaricare le immagini per individuare i colpevoli di tale degrado; se invece sono spente, ci chiediamo, ancor di più, perché non siano state rese operative. I residenti del condominio di via Pietro Nenni hanno già più volte denunciate tale situazione, ormai insostenibile, al sindaco Alessandrini che, addirittura, qualche giorno fa sarebbe andato sul posto, sciorinando ai presenti la sua lista di ‘faremo, sistemeremo, diremo’.

D'Incecco ha poi aggiunto che la questione è stata sottoposta a tre diversi uffici ed assessorati in Comune che hanno però di fatto rimpallato le responsabilità creando una situazione di stallo.