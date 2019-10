Via Muzii, auto parcheggiata sulla pista ciclabile: la rabbia della Fiab Pescara - FOTO

Pescara, Via Leopoldo Muzii. Mamma e figlia sono entrate un attimo in farmacia. Tre infrazioni: parcheggio sulla pista ciclabile, sulle strisce pedonali e sul marciapiede, tra l’altro su un percorso Loges per ipovedenti. Il ciclista è costretto ad andare sulla strada, contromano. Questa è la città che non vogliamo!