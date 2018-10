Via Misticoni chiusa al traffico per motivi di sicurezza [FOTO]

Via Misticoni, nella zona di Porta Nuova, è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

In particolare, il tratto in cui non è più consentito il transito veicolare, è quello compreso tra via Giustino De Cecco e via Italica.

La chiusura della strada, come si legge nell'ordinanza 372 firmata dal sindaco Marco Alessandrini, si è resa necessaria per consentire di demolire il vecchio palazzo della Fater in tutta sicurezza.

Nello specifico, il divieto di transito in via Misticoni è stato istituito dalle ore 15 di oggi pomeriggio, mercoledì 10 ottobre, e resterà in vigore fino alle ore 17 di sabato 13 ottobre.