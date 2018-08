Via Milano e via Genova da giorni al buio: di chi è la colpa?

Lampioni spenti da diversi giorni fra via Genova e via Milano, in pieno centro a Pescara. Una situazione inaccettabile soprattutto dopo mezzanotte quando si spengono tutte le insegne e per i cittadini camminare a piedi diventa un'incubo. A segnalare l'accaduto Armando Foschi di Pescara Mi Piace, che ricorda come questo problema, a macchia di leopardo, abbia interessato anche altre zone e strade della città.

Foschi in particolare aggiunge:

Chiaramente la situazione di via Milano e via Genova assume una connotazione di maggiore gravità in questo specifico frangente, dopo quanto accaduto pochi giorni fa nei giardini del Terminal bus, con uno stupro consumato in pieno giorno, senza

dimenticare l’aggressione di cui fu vittima un anno fa un imprenditore di Pescara proprio mentre rientrava nella sua abitazione in via Milano: oggi chi abita o anche chi lavora in pieno centro ha paura, e pensiamo ai dipendenti delle attività commerciali che abbassano le vetrine alle 21 e si ritrovano a dover raggiungere la propria auto parcheggiata anche sulle aree di risulta o nelle varie

traverse del centro, camminando in strade deserte e completamente buie

Pescara Mi Piace inoltre chiederà di risolvere il problema dei black out arrivando ad individuare la causa scatentante, ed al sindaco Alessandrini di risolvere le condizioni di degrado e di scarsa sicurezza che affliggono Pescara.