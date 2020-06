In via Leopoldo Muzii limite di velocità a 30 km/h dopo le richieste dei residenti

Un nuovo limite di velocità è stato deciso dall'amministrazione comunale di Pescara in viale Muzii dopo le richieste di numerosi cittadini veicolate dal consigliere comunale Alfredo Di Pasquale.

In via Muzii, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e viale Giovanni Bovio, la velocità massima consentita sarà solo di 30 km/h.

L'obiettivo di questa ordinanza firmata dal dirigente Fabrizio Trisi è quello di migliorare la sicurezza stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verrà anche installato un dissuasore di velocità munito di radar con led indicante la dicitura "Rallenta", con distanza massima di rilevazione di 100 metri.