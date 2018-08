Stop al degrado in via Gobetti: approvato il progetto di riqualificazione

Stop al degrado nella zona fra via Gobetti e via Don Bosco, lungo la riviera nord. La giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto che prevede la riqualificazione completa della zona, dove si trovano diversi edifici abbandonati e fatiscenti. Ad illustrare i dettagli l'assessore Scotolati:

"Molto utile sarà l’allargamento della sede stradale, in particolare su via Gobetti che in quel punto si stringe e di via Don Bosco, che oltre ad allargarsi verrà dotata anche di marciapiedi in porfido per la salvaguardia dell’utenza debole.

Parimenti sarà interessante vedere realizzato uno spazio verde pubblico, antistante il fronte principale della costruzione, su via Gobetti, arredato con sculture e allestimenti di natura prettamente marinara a ricordare l’origine del quartiere dei pescatori. Sarà integrata la rete elettrica esistente con l’illuminazione a LED e sarà riqualificato il tratto di rete fognaria fino a via Lazio, con separazione della linea acque bianche da quella delle acque nere. " Il costo complessivo dell'intervento si aggira attorno agli 86 mila euro.