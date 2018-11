Via Ferrari: conclusi i lavori, Blasioli: "Al via il cantiere in via Aremogna"

Terminati i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Ferrari. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, aggiungendo che entro due settimane sarà ripristinata la segnaletica, dando tempo all'asfalto di stabilizzarsi e dunque alla segnaletica di avere maggiore presa.

Il cantiere si è svolto in notturna, ed a breve partiranno i lavori in via Aremogna, dove anche in questo caso l'orario previsto è dalle 19 fino a tarda notte, con la fresatura dell'asfalto vecchio ed il nuovo manto fino all'incrocio con via Arapietra. Il vicesindaco ha aggiunto: