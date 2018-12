Via di Sotto, proseguono gli interventi del Comune per la sicurezza stradale [FOTO]

Proseguono i lavori stradali dell'amministrazione comunale per migliorare la sicurezza in via di Sotto, in particolare per i pedoni che attraversano la strada. Sono in fase di realizzazione infatti i due attraversamenti pedonali illuminati, uno dei quali davanti alla scuola Virgilio.

Da anni i residenti si lamentavano del problema della sicurezza stradale, con numerosi investimenti causati dall'alta velocità delle automobili in transito e dalla scarsa visibilità dei pedoni in fase di attraversamento della carreggiata. Per questo, c'era stata anche una manifestazione di protesta fino a palazzo di città. Il vicesindaco Blasioli ha aggiunto:

"Oggi diventano realtà e potrebbero essere pronti già prima di capodanno"